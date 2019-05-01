Среда, 1 Мая 2019 года
23:46:16 МСК

В Астраханской области в результате ДТП пострадали пять человек

Происшествия

ДТП произошло в среду, 1 мая, на трассе Астрахань-Элиста

В Астраханской области в результате ДТП пострадали пять человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Астрахань, 1 мая 2019, 22:34 — REGNUM  В Астраханской области столкнулись два транспортных средства — микроавтобус «Соболь» и автомобиль Toyota Camry. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в среду, 1 мая, на трассе Астрахань-Элиста. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе четверо детей.

«У пострадавших диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы, — уточнили в пресс-службе. — По предварительным данным, тяжелых (травм) нет».

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Читайте также: В массовом ДТП в Воронеже погибла женщина

А также: В ДТП под Томском погибли три человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить