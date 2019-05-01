Подросток повредил Вечный огонь на братской могиле в Орловской области

Орел, , 19:47 — REGNUM Подросток, повредивший постамент Вечный огонь на братской могиле советских воинов в Орловской области, будет привлечён к уголовной ответственности. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на постаменте Вечного огня в поселке Верховье Орловской области была повреждена облицовочная плитка. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемого в вандализме.

Местный житель 2002 года рождения подозревается в причастности к совершению акта вандализма на братской могиле советских воинов. Предварительно установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подросток бил по облицовке Вечного огня и по постаменту до тех пор, пока ему не сделали замечание прохожие, свидетели произошедшего.

В отношении подозреваемого подразделением дознания ОМВД России по Верховскому району было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

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