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Школьник утонул в водном карьере в Костромской области — МЧС РФ

Происшествия

Ребёнок упал с самодельного плота

Школьник утонул в водном карьере в Костромской области — МЧС РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Шарья, Костромская область, 1 мая 2019, 18:57 — REGNUM  Мальчик девяти лет погиб в Костромской области, утонув в водном карьере. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Трагическое происшествие случилось в городе Шарья. Двое детей, смастерив самодельный плот, катались на нём по водному карьеру на окраине города. Один из мальчиков упал в воду с плота. Вытащить его из воды и спасти не удалось.

Информация о трагедии поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 16:30 по местному времени. Тело мальчика через некоторое время нашли и вытащили на берег водолазы.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о катере, затонувшем в Финском заливе у Канонерского острова. Причиной затопления катера мог стать неправильный манёвр. В результате инцидента один человек скончался, один пропал без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной затопления катера под Петербургом мог стать неправильный маневр

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Происшествия на воде
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