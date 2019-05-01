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При пожаре в частном доме в Забайкалье погибли три человека

Происшествия

Инцидент произошел в среду, 1 мая, на улице Ленина в селе Акша

Чита, 1 мая 2019, 18:36 — REGNUM  В Акшинском районе Забайкальского край в частном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Инцидент произошел в среду, 1 мая, на улице Ленина в селе Акша.

«Огнебоцами, работавшими в составе звена газодымозащитной службы при ликвидации обнаружены тела троих погибших, детей среди них нет, — говорится в сообщении. — Жилой дом поврежден огнём на площади 30 кв. метров».

По предварительным данным, причиной ЧП явилась неосторожность при курении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Пожары в жилых домах
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