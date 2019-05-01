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«На колени встал, целуй землю, тварь!»: скандал в детсаду Краснодара

Происшествия

Полиция начала проверку

Краснодар, 1 мая 2019, 18:05 — REGNUM  Краснодарская полиция начала проверку после появления в сети видео, снятого в одном из детских садов краевого центра. Видео было опубликовано 1 мая.

На записи видно, что взрослая женщина в присутствии других детей кричит на маленького мальчика, заставляет его встать на колени и целовать землю. При этом женщина утверждает, что ребенок душил других детей в детском саду. Как рассказали в комментариях под видео, быстро распространившемся в соцсетях, пользователи, женщина — заведующая детским садом. Полиция уже начала проверку.

«На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — цитируют «Кубанские новости» представителя УМВД.

Между тем, в департаменте образования Краснодара уже заявили о том, что заведующая детским садом будет уволена по статье. Ситуацию в департаменте назвали «недопустимой», пообещав поддержать обвинения в ее адрес, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы.

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