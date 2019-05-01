В Северном море произошёл пожар на нефтедобывающей платформе

Осло, , 17:31 — REGNUM Нефтедобывающая платформа Snorre B, оператором которой является норвежская компания Equinor, загорелась в Северном море. Об этом 1 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу.

Как сообщил агентству представитель координационного центра спасательных служб южной Норвегии, на платформе возник огонь и пошёл густой дым. Спасатели полагают, что ситуацию удастся взять под контроль.

Отмечается, что работы по добыче нефти на платформе не ведутся с марта текущего года. Платформа была остановлена для проведения ремонтных работ.

В настоящее время на платформе находится 121 человек. Эвакуировать их спасатели не планировали, поясняя, что ситуация полностью контролируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении экспорта нефти из Нигерии после пожара на нефтепроводе. Представители нигерийской нефтяной компании Aiteo Oil Exploration and Production заявили, что пожар мог произойти по «вине третьей стороны».

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