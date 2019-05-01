Среда, 1 Мая 2019 года
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В Северном море произошёл пожар на нефтедобывающей платформе

Происшествия

На платформе находится 121 человек

Осло, 1 мая 2019, 17:31 — REGNUM  Нефтедобывающая платформа Snorre B, оператором которой является норвежская компания Equinor, загорелась в Северном море. Об этом 1 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу.

Как сообщил агентству представитель координационного центра спасательных служб южной Норвегии, на платформе возник огонь и пошёл густой дым. Спасатели полагают, что ситуацию удастся взять под контроль.

Отмечается, что работы по добыче нефти на платформе не ведутся с марта текущего года. Платформа была остановлена для проведения ремонтных работ.

В настоящее время на платформе находится 121 человек. Эвакуировать их спасатели не планировали, поясняя, что ситуация полностью контролируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении экспорта нефти из Нигерии после пожара на нефтепроводе. Представители нигерийской нефтяной компании Aiteo Oil Exploration and Production заявили, что пожар мог произойти по «вине третьей стороны».

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт нефти из Нигерии упал на 8% после пожара на нефтепроводе

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