В Анапе спасли мужчину, просидевшего в колодце больше трёх дней

Анапа, Краснодарский край, , 16:57 — REGNUM Мужчину, просидевшего в колодце больше трёх дней, спасли в Краснодарском крае. Об этом 1 мая сообщил в Instagram МБУ «Служба спасения» города Анапы.

Сообщается, что информация о мужчине, попавшем в колодец поступила спасателям от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Происшествие случилось в хуторе Воскресенском, который находится в пригороде Анапы.

Мужчина 1993 года рождения упал в колодей 28 апреля и не смог самостоятельно выбраться из него.

Пострадавшего вытащила из колодца дежурная смена спасателей. На место была вызвана машина скорой медпомощи, мужчина был передан в руки медикам.

О состоянии мужчины информации не поступало. При этом отмечается, что всё время, проведённое в колодце, мужчина был без еды и питья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках мальчика семи лет, пропавшего в Тверской области. Ребёнок исчез 28 апреля. Поиски мальчика продолжаются. Всех, кому может быть известно о местонахождении ребенка, просят обратиться в Ржевский межрайонный следственный отдел по телефонам 8 (48 232) 3−38−13,6−01−35.

Читайте ранее в этом сюжете: Семилетний мальчик пропал в Тверской области