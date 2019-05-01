Депутат Народного собрания Ингушетии украл невесту — СМИ

Магас, , 17:06 — REGNUM Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единая Россия» похитил жительницу республики с целью женитьбы на ней. Об этом 1 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По словам источника, инцидент произошёл в Малгобекском районе. По предварительным данным, похищенная женщина ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечается, что в ситуацию вмешались старейшины. Для урегулирования ситуации было решено сыграть свадьбу. Мероприятие намечено на ближайшее воскресенье, 5 мая.

Депутат должен будет уплатить 200 тысяч в пользу малоимущих в ближайшей мечети, его пособник — 100 тысяч, иначе все они будут отлучены от тейпа.

Происшествие вызвало неоднозначную реакцию в регионе, поскольку депутаты парламента неоднократно выступали за ужесточение наказания за похищение невест. Данный обычай противоречит исламским традициям, поэтому время от времени предпринимаются попытки полностью искоренить его.

В ноябре 2013 года представителями общественности и властями Ингушетии совместно с духовными лидерами было принято решение штрафовать похитителей девушек с целью вступления в брак на 200 тыс., их сообщников на 100 тысяч рублей.

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