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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в университете в США

Происшествия

В настоящее время мужчина, которому уже выдвинули обвинения, находится под стражей

Шарлотт, США, 1 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Личность мужчины, подозреваемого в стрельбе в университете Северной Каролины в Шарлотте, установлена сотрудниками полиции. Об этом сообщается в аккаунте департамента полиции города в соцсети Twitter.

«Подозреваемый … опознан как Тристан Эндрю Террелл», — говорится в сообщении.

В департаменте полиции города добавили, что в настоящее время мужчина, которому уже выдвинули обвинения, находится под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в кампусе университета в американском штате Северная Каролина неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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Происшествия в учебных заведениях
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