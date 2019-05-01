Компанию в Сеуле осудили за сбор средств на подъём со дна российского судна

Сеул, , 15:34 — REGNUM Представители южнокорейской компании, которая занималась сбором средств на подъём со дна Японского моря затонувшего российского судна, были приговорены в Сеуле судом к пяти, четырем и двум годам лишения свободы. Об этом 1 мая сообщило агентство «Ренхап».

Сотрудники компании Shinil Group в 2018 году смогли убедить инвесторов в том, что на борту российского крейсера «Дмитрий Донской», который затонул в Японском море в 1905 году, во время Русско-японской войны, есть большое количество ценностей на общую сумму 132 млрд долларов.

Компания начала сбор средств, якобы, для подъёма корабля со дна моря. В общей сложности представителям компании удалось собрать около 7 600 000 долларов. При этом по закону у фирмы не было никаких прав на подъём судна.

Суд счёл информацию о 200 тоннах золота, якобы, находящихся на борту затонувшего судна, лишённой оснований. Сбор средств представителями компании на подъём судна суд признал мошенничеством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что южнокорейская компания Shinil Groupназвала информацию о золоте, которое, якобы, может находится на борту крейсера «Дмитрий Донской» непрвоеренной и спекулятивной.

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