Среда, 1 Мая 2019 года
14:42:08 МСК

Лесной пожар из Забайкалья перешёл в Бурятию

Происшествия

На место стягиваются дополнительные силы пожарных и лесников

Лесной пожар из Забайкалья перешёл в Бурятию
Иллюстрация: Скриншот с видео РАЛХ Бурятии
Пожар в Бурятии

Улан-Удэ, 1 мая 2019, 14:16 — REGNUM  Лесной пожар из Забайкальского края перешёл на лесной фонд Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как отмечается, на пожаре работают силы лесной охраны Хандагатайского лесхоза. К месту перехода лесного пожара также стягивается дополнительная лесопожарная техника и силы лесной охраны.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, был локализован крупный лесной пожар в Заиграевском районе Бурятии на площади в 900 гектаров. Кроме того, 29−30 апреля проводились работы по тушению еще 10 лесных пожаров в семи районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 19−20 апреля прошли масштабные степные пожары, от которых пострадали почти два десятка деревень. Быстрому распространению огня способствовали штормовой ветер. Ущерб пока не подсчитан, но по предварительным оценкам сумма приближается к одному миллиарду рублей — без жилья осталось более 400 человек, 12 тысяч домашних животных погибли.

Читайте также: Число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить