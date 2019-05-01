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Двух жителей Пскова задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы

Происшествия

По решению суда граждане России заключены под стражу

Тарту, Эстония, 1 мая 2019, 13:49 — REGNUM  В Эстонии за незаконное пересечение государственной границы задержаны двое граждан Российской Федерации. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщили посольство России в Эстонии.

Двое граждан России были задержаны 24 апреля департаментом полиции и погранохраны Эстонской Республики. По решению суда они заключены под стражу до 19 июня 2019 года.

Задержанные находятся в следственном изоляторе города Тарту.

В посольстве сообщили, что уже дважды посетили обоих российских граждан — жалоб с их стороны на условия содержания не поступало. С родственниками задержанных в городе Пскове установлен контакт.

«Принимаются меры по оказанию задержанным россиянам всего необходимого содействия», — сообщает посольство.

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Незаконное пересечение государственной границы
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