Двух жителей Пскова задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы

Тарту, Эстония, , 13:49 — REGNUM В Эстонии за незаконное пересечение государственной границы задержаны двое граждан Российской Федерации. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщили посольство России в Эстонии.

Двое граждан России были задержаны 24 апреля департаментом полиции и погранохраны Эстонской Республики. По решению суда они заключены под стражу до 19 июня 2019 года.

Задержанные находятся в следственном изоляторе города Тарту.

В посольстве сообщили, что уже дважды посетили обоих российских граждан — жалоб с их стороны на условия содержания не поступало. С родственниками задержанных в городе Пскове установлен контакт.

«Принимаются меры по оказанию задержанным россиянам всего необходимого содействия», — сообщает посольство.