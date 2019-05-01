Воронеж, Воронежская область, , 13:20 — REGNUM

Один человек погиб, четверо, в том числе трехлетний ребенок, получили травмы в результате массовой автоаварии в Воронеже 1 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 10:30 на пересечении улиц Новосибирской и Ростовской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по улице Ростовской со стороны улицы Костромской, совершая левый разворот, столкнулся с автомобилем Skoda, который отбросило на стоящий на перекресток Ford Focus.

В результате аварии погибла 64-летняя женщина — пассажирка Mitsubishi. Четыре человека — водитель и пассажир Mitsubishi, а также водитель и трехлетний пассажир Skoda госпитализированы с травмами.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, что утром 1 мая в Воронежской области произошла еще одна крупная авария. Житель Ростовской области на Mini Cooper на 623 км федеральной трассы М4-«Дон» (Бобровский район) врезался в разделительное заграждение. В результате пострадали трое его пассажиров — женщина, а также дети восьми и 11 лет, все госпитализированы.