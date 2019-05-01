15 полицейских и водитель погибли при подрыве грузовика в Индии

Нью-Дели, , 13:21 — REGNUM Как минимум 15 бойцов военизированной полиции и один водитель погибли при подрыве грузовика в индийском штате Махараштра. Об этом 1 мая сообщает газета The Times of India.

По данным издания, грузовик подорвался на взрывном устройстве, заложенном маоистами. Инцидент произошёл в округе Гадчироли, где маоистские группировки действуют особенно активно.

В этом же округе несколько часов назад маоисты подожгли как минимум 27 автомобилей, принадлежащих дорожно-строительной компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении военнослужащих в индийском штате Чаттисгарх с маоистскими повстанцами. В результате столкновений погибли четверо военных, пострадали двое.

Напомним, маоистские повстанцы, также называемые наксалитами, действуют в Индии с 1960-х годов. Они скрываются в джунглях и, нередко пользуясь поддержкой местных жителей, совершают нападения на гражданское население, военных, полицейских и чиновников. Власти Индии считают маоистов одной из главных внутренних угроз страны.

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