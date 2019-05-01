Киров, Кировская область, , 12:10 — REGNUM

За последние сутки уровень воды в Вятке в черте Кирова поднялся на 14 см и достиг 316 см от нулевого поста. Об этом сообщает 1 мая администрация Кирова. Специалисты городского управления гражданский защиты проводят ежедневный объезд микрорайонов КМДК, Вересники, Красный Химик и других.

Первые подтопления дворовых территорий в районе паводка фиксируются при уровне воды 350 см. На данный момент вода не зашла в жилую зону.

По словам руководителя управления Михаила Вохмянина, все службы готовы к любому развитию ситуации, но, согласно прогнозу, в текущем сезоне паводок не превысит среднегодовых значений 410 — 510 см от нулевого поста.

«По нашим оценкам, ближайшие 4−5 дней вода ещё будет прибывать, а затем пойдёт на спад», — сказал Вохмянин.