Мусома, Танзания, , 12:03 — REGNUM

Священницу из церкви «Часовня на Голгофе», расположенной в деревне Мусати на севере Танзании, задержали по подозрению в поджоге прихожанина, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление начальника полиции по области Мара Джумы Ндаки.

По информации полиции, инцидент произошел 28 апреля. Пострадавший, назвавшийся Франком, рассказал, что в тот день он пришел в церковь с больной головой. Мужчина молил бога об освобождении от боли. Во время службы священница Анна Бутоке приказала ему опуститься на колени и закрыть глаза. После чего женщина облила Франка керосином из зажженного кадила, одежда мужчины тут же начала гореть. Священница приказала ему продолжать молиться, так как из него должны выйти злые духи, после чего головная боль должна была отступить.

«Я начал гореть, а они продолжали молиться, мне было больно, я закричал, лишь после этого они начали тушить огонь, заявляя, что причиненная боль — сила Бога. После этого другие прихожане отвезли меня в полицейский участок Кеньяна, откуда меня направили в больницу для получения первой помощи», — вспоминает Франк.

Священница заявила, что в церкви намеревались сжечь колдовские амулеты мужчины, а его одежда загорелась случайно.

Начальник полиции Ндаки сообщил, что расследование в отношении Анны Бутоке продолжается. Пользуясь случаем, он призвал жителей Танзании быть осторожными, так как иногда вопросы веры могут стоить им жизни.