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В Париже после досмотра перед демонстрацией задержали 14 человек

Происшествия

У задержанных были найдены противогазы и холодное оружие

В Париже после досмотра перед демонстрацией задержали 14 человек
Иллюстрация: Interieur.gouv.fr
Французская полиция против демонстрантов

Париж, 1 мая 2019, 11:58 — REGNUM  14 человек задержала полиция в Париже перед началом первомайской демонстрации. Об этом 1 мая сообщил телеканал BFMTV.

Одиннадцать человек были задержаны у метро Порт-д'Орлеан в 14 округе Парижа. Полиция провела досмотр четырёх автомобилей, на которых ехали задержанные, в них были найдены несколько противогазов.

Ещё трое граждан Испании были задержаны в 10 округе Парижа. При задержании у них были обнаружены канистры с бензином, ножи, молотки, отвёртки, рогатки и три газовых баллона.

Кроме того, у задержанных был с собой подробный план первомайской демонстрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французские власти ожидают беспорядков на 1 мая, в которых, по информации властей, хотят принять участие от 1000 до 2000 радикально настроенных активистов.

Для пресечения возможных беспорядков были мобилизованы 7400 полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции ожидают беспорядков на 1 мая

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