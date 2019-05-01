В Париже после досмотра перед демонстрацией задержали 14 человек

Париж, 1 мая 2019, 11:58 — REGNUM 14 человек задержала полиция в Париже перед началом первомайской демонстрации. Об этом 1 мая сообщил телеканал BFMTV.
Одиннадцать человек были задержаны у метро Порт-д'Орлеан в 14 округе Парижа. Полиция провела досмотр четырёх автомобилей, на которых ехали задержанные, в них были найдены несколько противогазов.
Ещё трое граждан Испании были задержаны в 10 округе Парижа. При задержании у них были обнаружены канистры с бензином, ножи, молотки, отвёртки, рогатки и три газовых баллона.
Кроме того, у задержанных был с собой подробный план первомайской демонстрации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что французские власти ожидают беспорядков на 1 мая, в которых, по информации властей, хотят принять участие от 1000 до 2000 радикально настроенных активистов.
Для пресечения возможных беспорядков были мобилизованы 7400 полицейских.
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