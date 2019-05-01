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ДНР: украинские войска 12 раз за сутки нарушили режим перемирия

Происшествия

По территории ДНР было выпущено более 200 единиц боеприпасов

Донецк, 1 мая 2019, 11:05 — REGNUM  Двенадцать раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня боевики Украины. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска вели огонь по территории ДНР из гранатомётов, вооружения БМП/БТР, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под огонь со стороны военнослужащих Украины попали следующие населённые пункты и районы ДНР: Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ленинское, Саханка.

Общее количество боеприпасов, применённых боевиками Украины составило 209 единиц.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. При обстрелах украинскими военными была повреждена линия электропередач в посёлке Гольмовский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве грузовика, принадлежащего украинским Вооружённым силам, на мине возле населённого пункта Водяное в ДНР. В результате подрыва грузовик полностью сгорел. На грузовике боевики Украины осуществляли подвоз боеприпасов к гаубицам.

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