ДНР: украинские войска 12 раз за сутки нарушили режим перемирия

Донецк, , 11:05 — REGNUM Двенадцать раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня боевики Украины. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска вели огонь по территории ДНР из гранатомётов, вооружения БМП/БТР, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под огонь со стороны военнослужащих Украины попали следующие населённые пункты и районы ДНР: Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ленинское, Саханка.

Общее количество боеприпасов, применённых боевиками Украины составило 209 единиц.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. При обстрелах украинскими военными была повреждена линия электропередач в посёлке Гольмовский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве грузовика, принадлежащего украинским Вооружённым силам, на мине возле населённого пункта Водяное в ДНР. В результате подрыва грузовик полностью сгорел. На грузовике боевики Украины осуществляли подвоз боеприпасов к гаубицам.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовик ВСУ подорвался на противотанковой мине в Донбассе