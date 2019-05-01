Ростовская прокуратура помогла ребёнку-инвалиду получить жильё

Таганрог, Ростовская область, , 10:54 — REGNUM Таганрогский городской суд (Ростовская область) обязал местную администрацию предоставить благоустроенное жильё ребёнку-инвалиду. Прокуратура приморского города подала иск «об обязании обеспечить жильём вне очереди лицо, страдающее хроническим заболеванием» и добилась положительного решения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратилась таганроженка, в семье которой проживает ребёнок-инвалид, страдающий хроническим заболеванием. В марте 2017 года муниципальные власти включили женщину в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Однако чиновники не торопились соблюсти законодательство РФ. Это подтвердила прокурорская проверка, результаты которой стали основанием для обращения в суд.

«По фактам выявленных нарушений в деятельности администрации Таганрога в защиту прав несовершеннолетней прокуратурой города в суд направлено исковое заявление об обязании обеспечить жильем вне очереди лицо, страдающее хроническим заболеванием. Решением Таганрогского городского суда исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Семья уже получила новую квартиру общей площадью более 40 кв. метров в многоквартирном жилом доме.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Таганроге местному пенсионеру пришлось через суд доказывать право на получение социальной пенсии. Горожанину также помогла местная прокуратура.

В январе текущего года стало известно о поддержке малоимущей семьи из Таганрога, которой чиновники назначили единовременное пособие в размере 47,5 рубля. Муниципальные власти объяснили это тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.

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