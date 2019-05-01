Донецк, ДНР, 1 мая 2019, 11:43 — REGNUM

Массированному миномётному обстрелу со стороны украинских войск подвергся рано утром 1 мая посёлок шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Mil.gov.ua

Всего боевиками Украины по территории ДНР было выпущено 33 мины калибром 120 мм. Обстрел не прекращался больше часа.

По предварительной информации жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Информация уточняется.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия войсками Украины. По территории ДНР украинские боевики выпустили за ушедшие сутки 209 единиц боеприпасов.