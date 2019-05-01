Донецк, ДНР, , 11:43 — REGNUM

Массированному миномётному обстрелу со стороны украинских войск подвергся рано утром 1 мая посёлок шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Всего боевиками Украины по территории ДНР было выпущено 33 мины калибром 120 мм. Обстрел не прекращался больше часа.

По предварительной информации жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Информация уточняется.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия войсками Украины. По территории ДНР украинские боевики выпустили за ушедшие сутки 209 единиц боеприпасов.