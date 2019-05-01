В ДР Конго зафиксировано рекордное число заболеваний Эболой за день

Киншаса, , 10:39 — REGNUM В воскресенье, 28 апреля, было зафиксировано 27 новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Это рекордное число заболеваний за сутки за все время последней вспышки болезни, начавшейся в августе 2018 года, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, за последнюю неделю было зафиксировано 126 случаев заболевания лихорадкой Эбола. Предыдущий рекорд был установлен несколько недель назад и составлял 110 заболеваний за неделю.

Распространение заболевание происходит стремительными темпами из-за участившихся атак боевиков на востоке страны. Многие жители не верят в реальность болезни и уверены в заговоре иностранных держав против ДР Конго.

Жертвами последней вспышки заболевания стали 891 человек, еще 500 заражены.