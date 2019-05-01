Среда, 1 Мая 2019 года
05:25:49 МСК

В Боливии 15 домов пострадали из-за оползня

Происшествия

Информации о погибших нет

Ла-Пас, 1 мая 2019, 05:21 — REGNUM  Сильный оползень повредил 15 домов в столице Боливии Ла-Пасе, заявил боливийский министр обороны Хавьер Савалета, сообщает ABI.

По его словам, в результате схода оползня в районе Сопокачи пострадали не менее 15 жилых зданий. Для жителей пострадавших домов в настоящее время организовывается временный лагерь. Там пострадавшие смогут получить ночлег, питание и медицинскую помощь.

Информации о погибших, пропавших без вести или получивших травмы пока нет. В настоящее время сотрудники спасательных служб осматривают место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля четыре человека погибли и еще двое пропали без вести в китайской провинции провинции Гуандун. Сообщалось, что в результате наводнений и схода оползня деревянный сарай, в котором находились люди, оказался под землей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сход оползня на юге Китая унес жизни четырех человек, еще двое пропали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить