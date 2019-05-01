В Боливии 15 домов пострадали из-за оползня

Ла-Пас, , 05:21 — REGNUM Сильный оползень повредил 15 домов в столице Боливии Ла-Пасе, заявил боливийский министр обороны Хавьер Савалета, сообщает ABI.

По его словам, в результате схода оползня в районе Сопокачи пострадали не менее 15 жилых зданий. Для жителей пострадавших домов в настоящее время организовывается временный лагерь. Там пострадавшие смогут получить ночлег, питание и медицинскую помощь.

Информации о погибших, пропавших без вести или получивших травмы пока нет. В настоящее время сотрудники спасательных служб осматривают место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля четыре человека погибли и еще двое пропали без вести в китайской провинции провинции Гуандун. Сообщалось, что в результате наводнений и схода оползня деревянный сарай, в котором находились люди, оказался под землей.

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