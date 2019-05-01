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Подозреваемый в нападении на синагогу в США не признал вину

Происшествия

30 апреля проходило первое судебное слушание

Лос-Анджелес, США, 1 мая 2019, 05:06 — REGNUM  Подозреваемый в вооруженном нападении на синагогу в американском штате Калифорния Джон Ирнест отказался признать свою вину на судебном заседании, сообщает USA Today.

Сообщается, что 30 апреля проходило первое судебное слушание по делу о нападении на синагогу в Калифорнии. На заседании Ирнест отказался признать свою вину в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 19-летний гражданин США Джон Ирнест открыл огонь по прихожанам синагоги в Поуэйе (штат Калифорния). В результате стрельбы были ранены четыре человека, один из которых скончался позднее в больнице. Сам Ирнест был задержан силовиками.

Читайте ранее в этом сюжете: ОБСЕ осудила атаку на синагогу в США

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