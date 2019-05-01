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В Нигерии спасли похищенных работников компании Shell

Происшествия

Сотрудники компании были освобождены в результате спецоперации

Абуджа, 1 мая 2019, 04:54 — REGNUM  Правоохранительным органам Нигерии удалось спасти ранее похищенных на юге страны двух работников нефтегазового концерна Shell, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что сотрудники компании были освобождены в результате спецоперации, проведенной нигерийскими силовиками. Других подробностей освобождения похищенных людей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 апреля, злоумышленники похитили двух сотрудников концерна Shell в нигерийском штате Риверс. Отмечалось, что нападавшие убили двух охранников и смогли похитить работников нефтегазового концерна, возвращавшихся из командировки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии злоумышленники похитили работников концерна Shell

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Похищения людей
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