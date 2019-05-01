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В ДТП под Томском погибли три человека

Происшествия

Еще один человек получил травмы

Томск, 1 мая 2019, 03:32 — REGNUM  В результате столкновения легковых автомобилей в деревне Победа в Томской области погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что авария произошла на 48-м километре трассы Камаевка — Асино — Первомайское. По данным МВД РФ, на дороге столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля два легковых автомобиля столкнулись с автобусом на трассе Адлер — Красная поляна в Сочи. В результате столкновения погиб один человек, три человека получили различные травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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