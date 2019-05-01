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Московские полицейские спасли лисёнка на дороге

Происшествия

Лисёнка передали в Калужский центр реабилитации диких животных

Москва, 1 мая 2019, 03:01 — REGNUM  Сотрудники полиции Москвы спасли лисёнка, вышедшего на дорогу, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что сотрудники полиции несли службу по охране порядка у храма-часовни на улице Осташковской. В один момент на оживленной проезжей части они заметили напуганного лисёнка, прижавшегося к асфальту. Сотрудник ДПС остановил движение автомобилей и подобрал животное. После этого лисёнка передали в Калужский центр реабилитации диких животных. Его осмотрят, окажут ему необходимую помощь и вернут обратно в естественную среду обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале сотрудник челябинского ГИБДД помог хромой собаке перейти дорогу. Он остановил движение по проезжей части, чтобы дать возможность животному пересечь улицу. Как выяснилось, собака спешила на свидание к своему другу — собаке Рексу.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский полицейский помог собаке успеть на свидание

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Спасение диких животных и растений
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