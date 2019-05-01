Среда, 1 Мая 2019 года
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Два человека погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

Происшествия

Подробностей произошедшего пока не разглашается

Шарлотт, США, 1 мая 2019, 02:24 — REGNUM  Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы, который устроил неизвестный в кампусе университета в американском штате Северная Каролина, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что после звуков стрельбы занятия в университете были приостановлены, а студентов попросили укрыться в безопасном месте. В университет прибыли полицейские и осмотрели место происшествия.

Там сотрудники полиции обнаружили двух погибших. Также сообщается о четырех раненых. Подробностей произошедшего пока не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта группа неизвестных устроила нападение на Колледж Раншо в британском Лейланде. В результате нападения пострадал один человек. Полиции удалось задержать пятерых подозреваемых в нападении.

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Происшествия в учебных заведениях
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