Два человека погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

Шарлотт, США, , 02:24 — REGNUM Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы, который устроил неизвестный в кампусе университета в американском штате Северная Каролина, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что после звуков стрельбы занятия в университете были приостановлены, а студентов попросили укрыться в безопасном месте. В университет прибыли полицейские и осмотрели место происшествия.

Там сотрудники полиции обнаружили двух погибших. Также сообщается о четырех раненых. Подробностей произошедшего пока не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта группа неизвестных устроила нападение на Колледж Раншо в британском Лейланде. В результате нападения пострадал один человек. Полиции удалось задержать пятерых подозреваемых в нападении.

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