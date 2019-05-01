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В британском аэропорту столкнулись два самолета

Происшествия

Пострадавших не было

Лондон, 1 мая 2019, 01:58 — REGNUM  Два самолета столкнулись в аэропорту «Восточный Мидландс» в Великобритании, сообщает газета The Mirror.

Сообщается, что причиной столкновения авиалайнеров на взлетно-посадочной полосе стал сильный туман. По словам очевидцев, из-за непогоды также были задержаны и другие авиарейсы. В результате столкновения самолетов пострадавших не было. О характере повреждений авиалайнеров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в японском аэропорту «Нарита» столкнулись два грузовых самолета. В результате аварии один из самолетов получил повреждения хвостового оперения, второй — повреждение двигателя.

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Происшествия в аэропортах
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