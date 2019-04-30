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На золотом руднике в ЮАР оказались заблокированными 1,8 тыс. шахтеров

Происшествия

Пострадавших нет

Кейптаун, 30 апреля 2019, 19:39 — REGNUM  В Южно-Африканской Республики около 1,8 тысяч горняков оказались заблокированными в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Bloomberg.

Причиной инцидента стала авария, в результатет которой система транспортировки шахтеров с поверхности в забой и обратно была выведена из строя.

Сейчас руководство шахты ищет варианты подъема горняков, оказавшихся заблокированными под землей.

Представитель компании Sibanye Gold завершил, что горняки, застрявшие под землей, находятся в безопасности. Вентиляционная система шахты работает в штатном режиме, у шахтеров есть доступ к питьевой воде.

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