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Автобус из Молдавии попал в ДТП на трассе в Тульской области

Происшествия

В результате аварии есть пострадавшие

Тула, 30 апреля 2019, 19:30 — REGNUM  ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 30 апреля в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, на 199-м километра трассы М-2 «Крым» произошло столкновение автобуса Bova и автомобиля «Лада Калина».

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. К месту были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

По информации РИА Новости, автобус следовал по маршруту Кишинёв — Москва. Представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в легковом автомобиле. В автобусе находились 12 человек, никто из них пострадал.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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