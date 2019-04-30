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Жертва паводка: в Омской области сломавшая ногу женщина ползла до дома 6 км

Происшествия

В настоящее время пострадавшая находится в больнице

Жертва паводка: в Омской области сломавшая ногу женщина ползла до дома 6 км
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Сivilpatrol». Vk.com
В Омской области женщина сломала ногу из-за наводнения

Омск, 30 апреля 2019, 18:38 — REGNUM  Инцидент, связанный с паводком, произошёл в Нижнеомском районе Омской области. Жительнице деревни Радищево, сломавшей ногу из-за обрушения участка дороги, пришлось ползти до дома на руках. Организация «Гражданский патруль», сообщившая о происшествии, назвала пострадавшую «жертвой наводнения».

По данным организации, ползком женщина преодолела шесть километров безлюдной трассы. В настоящее время 56-летняя пострадавшая находится в районной больнице.

«Я возвращалась домой из соседнего Новотроицка. Когда обходила промоину, участок дороги обрушился буквально под моей ногой. Домой добралась только к утру, ползком, на руках. У меня сломана лодыжка, воспалены руки. Готовлюсь к операции, врачи говорят, пробуду здесь несколько недель», — цитирует пострадавшую группа «Гражданский патруль» в соцсети «ВКонтакте».

В организации подчеркнули, что из-за паводка остаётся разрушенной дорога меду Новотроицком и Радищево. По факту инцидента общественники обратились в региональную прокуратуру:

«Будем требовать возбуждения уголовного дела по статье халатность, причинён вред здоровью человека».

Между тем, по последним данным областного главка МЧС (на 26 апреля), в Нижнеомском муниципальном районе Омской области ограничено транспортное сообщение с пятью населёнными пунктами: село Новотроицк и деревни Воскресенка, Петропавловка, Радищево и Барышниково. Подтопленных домов и приусадебных участков нет. Запас продуктов питания имеется, подчеркнули в МЧС. Там же добавили, что «спасатели совместно с администрацией муниципального района и сельских поселений следят за размывами дорог». Ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения.

Кроме того, в облглавке МЧС ИА REGNUM сообщили о том, что оказали помощь 12-летнему ребёнку в Нижнеомском районе, которому потребовалась госпитализация. Его доставили к медикам по бездорожью. Транспортировка проводилась на двух спасательных транспортных средствах — был задействован плавающий транспартер.

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