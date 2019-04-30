Изнасилование экс-сотрудницы МВД Уфы: возбуждено еще одно уголовное дело

Уфа, , 18:10 — REGNUM В отношении одного из подозреваемых по делу о групповом изнасиловании экс-сотрудницы МВД Уфы возбуждено еще одного уголовное дело, сообщает источник в следственных органах Башкирии. Суд 26 апреля отправил фигуранта под домашний арест.

«Возбуждено уголовное дело за предоставление недостоверных сведений о своем тяжелом заболевании. Речь идет о статье 294 Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»)», — сказал источник ТАСС.

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Напомним, ранее у одного из обвиняемых по делу была диагностирована опухоль мозга. Об этом заявил его адвокат Наиль Багаутдинов. По его словам, в ходе заседания суда 26 декабря его подзащитный упал в обморок и был доставлен в больницу, где провели компьютерную томографию (КТ) головы. Заключение о наличии уплотнения было показано нейрохирургу другой больницы. В заключении специалиста говорится, что развивается опухоль мозга. О диагнозе стало известно 22 февраля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

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Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой — «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Ранее сообщалось, что в ночь происшествия в здании МВД она находилась не одна.

26 апреля в отношении подозреваемого, который стал фигурантом нового уголовного дела, суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком до 1 мая.

27 апреля еще двоим подозреваемым по делу Советский районный суд Уфы продлил арест до 31 мая — на время ознакомления с материалами дела. Адвокат одного из подозреваемых заявлял, что планирует обжаловать арест.

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