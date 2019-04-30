Напавшего на школу в Стерлитамаке подростка отправили на лечение

Уфа, , 17:56 — REGNUM Суд принял решение о применении к подростку, совершившему нападение на школу в Стерлитамаке, принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Срок лечения может составить до одного года, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

Согласно выводу комиссии судебно-психиатрических экспертов, в период подготовки и совершения нападения у юноши развилось временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нападение на учеников школы №1 в Стерлитамаке в Башкирии было совершено утром 18 апреля прошлого года. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший, который нанес себе ранения, и педагог, который пытался защитить учеников. Учебный процесс в школе был приостановлен на сутки.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») и по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»). Подросток был задержан, согласно ст. 91 УПК РФ. Допрашивать его начали еще в больнице.

Мать подростка объяснила нападение на школу тем, что сверстники травили мальчика из-за заболевания слуха, а он не мог им ничего ответить.

Расследование представляло особую сложность в связи с производством большого количества следственных действий с участием несовершеннолетних, проведения сложных экспертных исследований из различных областей науки.