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Из казанской школы эвакуировали тысячу человек

Происшествия

Произошло короткое замыкание

Казань, 30 апреля 2019, 17:45 — REGNUM  В школе №132 Казани произошло короткое замыкание, сообщение об этом поступило на единый номер 112. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 1000 человек, из них 899 учащихся, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения светильника в спортзале.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которая предназначена для обнаружения пожара и подачи сигнала тревоги в системы пожаротушения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 17 февраля текущего года в Москве произошло короткое замыкание в доме 111 на Ленинском проспекте.

Замыкание произошло на 25-м этаже 47-этажного здания. До прибытия спасателей около 230 жителей дома самостоятельно покинули здание. Пострадавших не было.

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