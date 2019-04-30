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В подмосковном ТЦ «Парк Плаза» произошло обрушение потолка

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Электросталь, Московская область, 30 апреля 2019, 17:28 — REGNUM  Обрушение потолка произошло утром 30 апреля в торгово-развлекательном центре в подмосковной Электростали, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 5:00 в ТРЦ «Парк Плаза», расположенном на улице Корешкова.

«Поступило сообщение об обрушении подвесного гипсокартонного потолка в фойе первого этажа. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Обрушение произошло в то время, когда торговый центр был закрыт для посетителей. Сообщается, что на данный момент работа ТЦ приостановлена, в здании ликвидируют последствия обрушения. Причины произошедшего устанавливаются.

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