Крупный пожар на рынке в Пятигорске: открытое горение ликвидировано

Пятигорск, Ставропольский край, , 17:27 — REGNUM Открытое горение торгового павильона рядом с рынком «21 век» в Пятигорске ликвидировано в 14:52 30 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 09:00 на окраине п. Горячеводский Пятигорска, около 501 км ФАД «Кавказ» — загорелся строительный павильон, в котором продавали также автомасла. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь успел охватить 2,4 тыс. кв. м — страшные кадры пожара попали в сеть.

Локализовать пожар удалось в 11:14, в 11:52 открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара привлекались 110 человек, было использовано 30 единиц техники.

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Отметим, что из-за дыма от пожара было временно ограничено движение на федеральной трассе «Кавказ» — автовладельцам были предложены пути объезда.

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