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Крупный пожар на рынке в Пятигорске: открытое горение ликвидировано

Происшествия

Спасатели боролись с огнем почти шесть часов

Крупный пожар на рынке в Пятигорске: открытое горение ликвидировано
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Пятигорск, Ставропольский край, 30 апреля 2019, 17:27 — REGNUM  Открытое горение торгового павильона рядом с рынком «21 век» в Пятигорске ликвидировано в 14:52 30 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 09:00 на окраине п. Горячеводский Пятигорска, около 501 км ФАД «Кавказ» — загорелся строительный павильон, в котором продавали также автомасла. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь успел охватить 2,4 тыс. кв. м — страшные кадры пожара попали в сеть.

Локализовать пожар удалось в 11:14, в 11:52 открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара привлекались 110 человек, было использовано 30 единиц техники.

По теме: Пожар в Пятигорске: движение по трассе «Кавказ» ограничено

Отметим, что из-за дыма от пожара было временно ограничено движение на федеральной трассе «Кавказ» — автовладельцам были предложены пути объезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на рынке в Пятигорске локализован

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Пожары в учреждениях торговли
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