Не успели в Новосибирске подсчитать ущерб от урагана, как обрушился новый

Новосибирск, , 17:06 — REGNUM На Новосибирск сегодня, 30 апреля, обрушился штормовой ветер с грозой. Ураган ломал деревья и срывал крыши, валил светофоры и остановки общественного транспорта. Горожане делятся в социальных сетях фотографиями последствий разгулявшейся стихии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На улице Петухова дерево упало на машину, в которой находился человек. Пострадал, но жив. Руки были в крови. На Дунайской порывом ветра сорвало крышу здания, упала на припаркованный автомобиль. Хозяин пока не знает. Еще один автомобиль пострадал от упавшего дерева на улице Петухова. На Телевизионной сорванная крыша также упала на припаркованный автомобиль», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

"На причале Речного вокзала металлическая конструкция накрыла сразу три автомобиля, а на улице Петухова у «Ленты» тополь упал на припаркованный «Минивэн». На улице Большевистской у Бугринского моста из-за сильного шквалистого ветра опрокинулась автобусная остановка. Информации о пострадавших нет. А на Бердском шоссе проезжая часть в сторону области оказалась усыпана упавшими ветками деревьев, из-за чего проезд оказался затруднён, будьте внимательны! На улице Дунайской в Октябрьском районе отлетевшая крыша цветочного магазина приземлилась на припаркованный седан Toyota, серьёзно повредив кузов автомобиля. А на пересечении улицы Бориса Богаткова и Есенина на тротуар упал светофор, чудом не задев пешеходов. Падали металлические конструкции и деревья и в других районах Новосибирска, например на улице Кирова на парковке у дома №23», — рассказывается о последствиях урагана на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, до обеда в Новосибирска стояла жаркая солнечная погода, температура воздуха прогрелась до +21°С, но уже к 15:30 (время местное) подул сильный ветер. Затем начался сильный дождь, началась гроза. К 17:00 штормовой ветер с грозой прекратились и вновь выглянуло солнце. Однако уже к 19−30 вновь начался сильный ветер и началась гроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков первомайские выходные в Новосибирской области будут холодными. 1 мая в Новосибирске похолодает ночью до 0, — 2 °C, днём до +4, +6 °С. Завтра в городе ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, возможно появление временного снежного покрова.

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