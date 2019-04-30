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Из-за наводнений и селей в Туркмении резко подорожали стройматериалы

Происшествия

Сейчас мешок цемента в южных регионах стоит около 1 000 рублей

Ашхабад, 30 апреля 2019, 16:58 — REGNUM  В Туркмении выросли цены на строительные материалы. В частности, цемент на юге страны за последние дни успел подорожать в два, а в отдельных районах — почти в три раза, пишет «Азатлык».

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Так, в Марыйской области, которая является наиболее сильно пострадавшей от последствий шедших в течение нескольких недель проливных дождей, мешок цемента весом в 50 кг вырос в цене с 15 — 18 манатов (278 — 333 рублей) до 50 манатов (925 рублей), а в Дашогузской области подорожал до 40 — 55 манатов (740 — 1 018 рублей).

Отмечается, что причиной столь резкого подорожания стали наводнения и сход селей, вызванных продолжительными и крайне обильными осадками в нескольких регионах, расположенных на юге Туркмении.

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Оползни, лавины, сели
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