Из-за наводнений и селей в Туркмении резко подорожали стройматериалы

Ашхабад, , 16:58 — REGNUM В Туркмении выросли цены на строительные материалы. В частности, цемент на юге страны за последние дни успел подорожать в два, а в отдельных районах — почти в три раза, пишет «Азатлык».

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Так, в Марыйской области, которая является наиболее сильно пострадавшей от последствий шедших в течение нескольких недель проливных дождей, мешок цемента весом в 50 кг вырос в цене с 15 — 18 манатов (278 — 333 рублей) до 50 манатов (925 рублей), а в Дашогузской области подорожал до 40 — 55 манатов (740 — 1 018 рублей).

Отмечается, что причиной столь резкого подорожания стали наводнения и сход селей, вызванных продолжительными и крайне обильными осадками в нескольких регионах, расположенных на юге Туркмении.

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