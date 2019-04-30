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В Зауралье осуждён убийца 10-месячной дочери

Происшествия

Он приговорён к 17 годам лишения свободы

п. Каргаполье, Курганская область, 30 апреля 2019, 16:58 — REGNUM  В Курганской области оглашён обвинительный приговор 28-летнему жителю Каргаполья за убийство его 10-месячной дочери. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в ночь с 5 на 6 июня 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, услышав плач своей малолетней дочери, нанёс ей несколько ударов руками по голове и телу. Потом он поднял ребёнка на высоту собственного роста и бросил на пол, а затем несколько раз на диван у стены.

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте преступления. Отец ребёнка был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Курганский областной суд счёл доводы следствия и обвинения достаточными и признал жителя Каргаполья виновным, назначив ему наказание в 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Зауралья обвиняется в убийстве 10-месячной дочери

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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