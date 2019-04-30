Путин о ситуации с нефтепроводом «Дружба»: Надо менять всю эту систему

Москва, , 16:53 — REGNUM Инцидент с падением качества нефти в трубопроводе «Дружба» наносит ущерб не только экономике, но и репутации России, заявил 30 апреля российский президент Владимир Путин в ходе своей встречи с руководителем компании «Транснефть» Николаем Токаревым.

«Ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный», — подчеркнул Путин.

Николай Токарев доложил главе государства, что контроль за качеством нефти осуществляют частные нефтяные компании, которые и передают нефть в систему магистральных нефтепроводов.

По мнению главы «Транснефти», причиной инцидента является «просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований».

«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоруссия полностью остановила приём нефти из России, заявив о наличии в нефтепроводе «Дружба» порядка пяти млн. тонн некачественной нефти.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за некачественную нефть в трубопроводе может последовать наказание вплоть до уголовного.

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