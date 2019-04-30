В Брянской области вандалы разбили памятник воинам-освободителям

Новозыбков, Брянская область, , 16:38 — REGNUM В городе Новозыбкове Брянской области на постаменте мемориала «Шаг в вечность» разбили несколько мраморных плит. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации 29 апреля.

На снимках, опубликованных мэрией, видны повреждения на постаменте памятника. Свидетелей, у которых есть информация о повреждении мемориала, просят обратиться в полицию или в городскую администрацию.

«Кощунственно и необъяснимо выглядят действия современных варваров, повредивших в канун святого праздника Дня Победы, плитку на памятнике воинам 307 Дивизии, освобождавшим город Новозыбков от немецко-фашистских захватчиков. Данные действия не должны оставаться безнаказанными!» — говорится в сообщении мэрии.

Мемориал «Шаг в вечность» увековечил память воинов 307-й стрелковой Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, которые в 1943 году освободили город немецко-фашистских захватчиков. Памятник был установлен в 1988 году. В 2017 году мемориал реконструировали.

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