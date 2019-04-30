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За год ВСУ потеряли в Донбассе около 600 человек — представитель НМ ЛНР

Происшествия

Около 70% всех потерь — небоевые

За год ВСУ потеряли в Донбассе около 600 человек — представитель НМ ЛНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 30 апреля 2019, 14:45 — REGNUM  За год, с апреля 2018 по апрель 2019 года, потери ВСУ в Донбассе составили 600 человек убитыми. Об этом заявил 30 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, ещё около тысячи человек получили ранения. Примерно 70% от общего числа потерь являются небоевыми, к ним привело неосторожное обращение с оружием, несчастные случаи и суициды.

Он отметил, что крайний случай произошёл 27 апреля в районе населённого пункта Кряковка — боевики 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинули позиции на угнанном автомобиле «Урал».

"Не справившись с управлением и зацепив столб линии электропередач, многотонный автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения», — рассказал Филипоненко.

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Война в Донбассе
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