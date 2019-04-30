В Гамбурге пенсионер на автомобиле протаранил торговый центр

Гамбург, Германия, , 14:38 — REGNUM В Германии автомобиль въехал в один из торговых центров Гамбурга, два человека пострадали, сообщает 30 апреля Hamburger Morgenpost.

По данным издания, автомобиль выезжал с территории стоянки и врезался в галерею, разбив стеклянную стену. Известно, что водитель является пенсионером.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием более 50 автомобилей пострадали около 25 человек.

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