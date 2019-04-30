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В Кении задержаны подозреваемые в краже яиц с фермы заместителя президента

Происшествия

Граждане страны возмутились тем, что в отношении кражи общей суммой $25 долларов была развернута серьезная полицейская операция

Найроби, 30 апреля 2019, 14:32 — REGNUM  Четверо рабочих, подозреваемых в краже яиц с фермы заместителя президента Кении Уилльяма Руто, были задержаны полицией, передаёт BBC Swahili.

Задержанных подозревают в краже яиц общей стоимостью около 25 долларов США. Ферма заместителя президента расположена в районе Сугои провинции Эльдорет.

Полиция немедленно начала расследование инцидента.

«Все рабочие отрицают кражу, однако их начальник произвел поиски и обнаружил пропавшие яйца в одной из удаленных частей фермы», — заявил окружной начальник полиции Зачариа Битток.

Общественность бурно отреагировала на новость. Жители уверены, что в стране существуют и более серьёзные проблемы, требующие немедленного реагирования. Многие уверены, что расследование в отношении пропажи десяти упаковок яиц — напрасная трата сил и времени полицейских.

В настоящий момент четверо подозреваемых в этой краже были доставлены в суд.

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