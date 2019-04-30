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Два палестинца обстреляли израильский автобус в Самарии

Происшествия

Один из нападавших доставлен в больницу

Иерусалим, 30 апреля 2019, 14:08 — REGNUM  29 апреля двое жителей Палестинской Автономии (ПА) обстреляли израильской туристический автобус в Самарии. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, один из нападавших сдался правоохранительным органам.

Инцидент произошел недалеко от поселка Мево-Дотан на Западном берегу реки Иордан. После начала обстрела по нападавшим был открыт ответный огонь. Один из палестинцев получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в израильском городе Хадера. Второму из стрелявших удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время полиция и Армия Обороны Израиля проводят поиски второго нападавшего.

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Зарубежная хроника
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