Два палестинца обстреляли израильский автобус в Самарии

Иерусалим, , 14:08 — REGNUM 29 апреля двое жителей Палестинской Автономии (ПА) обстреляли израильской туристический автобус в Самарии. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, один из нападавших сдался правоохранительным органам.

Инцидент произошел недалеко от поселка Мево-Дотан на Западном берегу реки Иордан. После начала обстрела по нападавшим был открыт ответный огонь. Один из палестинцев получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в израильском городе Хадера. Второму из стрелявших удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время полиция и Армия Обороны Израиля проводят поиски второго нападавшего.