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Пожар на рынке в Пятигорске локализован

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Пятигорск, Ставропольский край, 30 апреля 2019, 14:07 — REGNUM  Спасателям удалось локализовать крупный пожар на рынке в поселке Горячеводском (Пятигорск) Предгорного района Ставропольского края, возникший утром 30 апреля.

«В 11:14 мск огонь был локализован на площади 2400 кв. м», — сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло утром 30 апреля на окраине посёлка Горячеводский города Пятигорска, в районе 501-го км ФАД «Кавказ» напротив рынка «21 век». Загорелся строительный магазин, огонь охватил 2,4 тыс. кв.м. ГИБДД сообщила об ограничении движения по федеральной трассе в этом районе из-за дыма.

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