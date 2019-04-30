Пожар на рынке в Пятигорске локализован

Пятигорск, Ставропольский край, , 14:07 — REGNUM Спасателям удалось локализовать крупный пожар на рынке в поселке Горячеводском (Пятигорск) Предгорного района Ставропольского края, возникший утром 30 апреля.

«В 11:14 мск огонь был локализован на площади 2400 кв. м», — сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло утром 30 апреля на окраине посёлка Горячеводский города Пятигорска, в районе 501-го км ФАД «Кавказ» напротив рынка «21 век». Загорелся строительный магазин, огонь охватил 2,4 тыс. кв.м. ГИБДД сообщила об ограничении движения по федеральной трассе в этом районе из-за дыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилось видео с места крупного пожара на рынке в Пятигорске