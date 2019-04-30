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В Архангельской области детей придавило бревнами, один ребенок погиб

Происшествия

Шестилетняя девочка скончалась от полученных травм

п.г.т. Плесецк, Архангельская область, 30 апреля 2019, 13:51 — REGNUM  Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО расследует инцидент, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 24 апреля две девочки гуляли на территории частной фирмы в Плесецке. Когда они подошли к стопе бревен, они внезапно обрушились на детей. Через несколько дней после инцидента 6-летняя девочка скончалась в больнице. Ее подруга получила ушиб бедра.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Ведется допрос свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

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Происшествия на детских площадках
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