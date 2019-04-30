В ДТП во Львовской области пострадали семь человек

Львов, Украина, 30 апреля 2019, 13:53 — REGNUM Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщили 30 апреля в нацполиции Львовской области, сообщается на сайте ведомства.
На трассе «Львов — Рава-Русская» в районе села Остров столкнулись два автомобиля.
«Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Opel Combo, которым управлял 24-летний житель Жовковского района, с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 59-летнего жителя города Жовква», — сказано в сообщении.
Водители и пассажиры обоих транспортных средств были госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, в Орловской области в результате столкновения с грузовиком перевернулся пассажирский автобус. Пострадали более 30 граждан Украины. Три человека попали в больницу.
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