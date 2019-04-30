Москва, , 13:45 — REGNUM

В России в апреле-мае в условиях сухой, теплой и ветреной погоды причиной пожаров могут стать совсем незначительные источники огня. Предупреждение граждан об этом опубликовано на сайте Минприроды России.

Так, по данным министерства, за выходные (27−28 апреля ликвидировано 229 лесных пожаров в 36 регионах России. Около 40% пожаров возникли в результате палов сухой травы, после чего огонь перешёл в лес.

В Минприроды отметили, что основная причина возгораний — человеческий фактор.

Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил всем регионам России особенно в майские праздники обеспечить усиление патрулирования лесных и прилегающих территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек. Более 400 из них полностью утратили своё имущество.

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