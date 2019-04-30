ОПГ в вузе: директору филиала Адыгейского университета предъявили обвинение

Белореченск, Краснодарский край, , 13:44 — REGNUM Директору Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, а также трем секретарям приёмной комиссии предъявлено обвинение в получении взяток, совершенных организованной группой, с использованием служебного положения, а также в посредничестве во взяточничестве. Всего обвиняемые проходят по четырем статьям. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в пресс-службе СК.

По версии следствия, директор филиала еще в марте 2014 года «создала преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлекла своих подчиненных». Согласно материалам дела, технические секретари приёмной комиссии при обращении потенциальных абитуриентов предлагали за отдельную плату оформить их зачисление в вуз задним числом — без вступительных испытаний Деньги получали как наличными, так и переводом на банковские карты.

«Организатор, используя свое должностное положение директора, оказывала воздействие на сотрудников филиала вуза из числа должностных лиц и преподавательского состава на совершение ими незаконных действий по оформлению документов граждан задним числом и последующей выдаче им дипломов о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов», — сообщили в СК.

Об афере с дипломами в филиале Адыгейского госниверситета стало известно в начале апреля. При обыске по месту жительства фигурантов дела было изъято более 100 млн рублей: объяснить происхождение денег их владельцы не смогли, так что сейчас это выясняют следователи. А при анализе документов о выдаче дипломов в вузе за 2018 год выяснилось, что в Адыгейском государственном университете их получили 120 студентов, а в филиале вуза за тот же период — сразу 1,4 тыс. выпускников.

Между тем, добавили в следственных органах, в ходе следствия появилась еще одна подозреваемая — уже четвертая секретарь комиссии вуза. Она подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере.